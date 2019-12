Verschenken Sie einen Fondssparplan an Ihre Lieben oder an sich selbstUnser Tipp: Verschenken Sie Werthaltiges und Nachhaltiges! Wenn Geldvermögen ein zartes Pflänzchen wäre, lassen Sie es in den kommenden Monaten und Jahren zu einem stattlichen Baum heranreifen! Lassen Sie aus wenig viel werden und schließen Sie einen Fondssparplan ab!Der Fondssparplan - so einfach und so sinnvoll

Den vollständigen Artikel lesen ...