Kein Produkt ist für Sony so wichtig wie die Playstation. Jetzt wird die neue Generation vorbereitet. Bald aber könnte die Konsole überflüssig werden.

Der schlichte Verkaufsraum von Surugaya im Tokioter Elektronikviertel Akihabara ist halb Laden, halb Museum. Auf den Hochregalen stapeln sich neben aktuellen Videospielen und Playstation-4-Konsolen (PS4) auch deren originalverpackte Vorgängermodelle. Für nostalgische Spielefans ist das ein Paradies. Besonders gefragt seien die Baureihen PS2 und PS3, weil auf ihnen zusätzlich Spiele des ersten, 1994 auf den Markt gebrachten Modells liefen, sagt Takafumi Sonobe. Von Generation zu Generation war die technologische Evolution immens - und der Verkäufer weiß, wie es weitergehen soll: "Ich wünsche mir noch intensiveres Spielen, zum Beispiel mit verbesserter Virtual Reality."

Die Wünsche der Gamer registriert Sony derzeit besonders genau. Voraussichtlich im November 2020 und damit rechtzeitig zum kommenden Weihnachtsgeschäft bringt der Konzern die PS5 auf den Markt. Dies ist der Nachfolger der 2013 vorgestellten und bislang weltweit rund Hundert Millionen mal verkauften PS4. Beim aktuellen Wechsel steht so viel auf dem Spiel wie nie zuvor. In der einst breit diversifizierten Elektroniksparte des Konzerns bringt die Konsole mittlerweile mehr als die Hälfte des Ertrags in die Kasse. Kommt ein neues Modell schlecht an, zieht das Sony wegen der langen Entwicklungszeit für Jahre nach unten - und stärkt die Konkurrenz.

Im Wettbewerb um die Gunst der Gamer sind einst dominierende Marken wie Atari und Sega längst auf der Strecke geblieben. Sony hat den Geschmack der Zielgruppe bisher am besten getroffen. Die verbliebenen Konkurrenten Microsoft (Xbox) und Nintendo (Switch) wurden deutlich abgehängt. Trotzdem wirkt die Führung nervös. Gerade erst erhielten die hauseigenen Entwicklungsstudios einen neuen Chef, kurz zuvor hatte der Konzern die Führung der Spielesparte ...

