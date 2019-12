Google muss in Frankreich ein Bußgeld von 150 Millionen Euro zahlen. Die französischen Wettbewerbshüter warfen dem US-Konzern vor, dass die Regeln für Google Ads zu undurchsichtig seien. Erst im März war Google von den EU-Wettbewerbshütern zu einer Strafzahlung in der Höhe von 1,49 Milliarden Euro verdonnert worden. Grund laut EU-Kommission: Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst Adsense for Search seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden. Jetzt hat sich Frankreichs Wettbewerbsbehörde Autorité de la Concurrence den US-Konzern zur Brust genommen und ein Bußgeld von ...

