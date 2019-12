PALO ALTO/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Der Social Media Anbieter Facebook Inc. hat im Stillen eine Akquisition getätigt und das Video-Shopping Startup Packagd zugekauft. Facebook Inc. hat das Startup Packagd übernommen, einen kleinen Anbieter von Video-Shopping Lösungen. Die Social Media Plattform will...

Den vollständigen Artikel lesen ...