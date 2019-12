Die Branchen, in denen Nvidia (WKN: 918422) aktiv ist, sind Zukunftssektoren. Das Unternehmen aus Santa Clara fertigt Grafikchips unter anderem für die Bereiche Gaming, Künstliche Intelligenz und Automobile, wobei die nächste Generation von KI besondere Anforderungen, aber auch Chancen mit sich bringt.

Die Rufe von Investoren werden lauter. Diese wollen "fresh sales", also neue Umsatzkanäle, am besten im Bereich Virtual Reality oder Künstliche Intelligenz. Beiden Feldern werden prosperierende Geschäftsaussichten vorhergesagt. In den für viele Industriezweige transformativen KI-Anwendungen wird NVIDIA laut Expertenaussagen eine führende Rolle einnehmen.

Die Ära der KI beginnt

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...