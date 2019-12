Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen. Das erste Tor der Partie fiel in der 17. Spielminute: Mario Götze brachte Dortmund nach einer Vorlage von Achraf Hakimi in Führung.



Sargis Adamyan erzielte den Ausgleichstreffer in der 80. Minute. Andrej Kramaric brachte die Gastgeber in der 87. Minute nach einer Flanke von Adamyan per Kopfballtreffer in Führung. Nach dem Spiel ist Hoffenheim mit 27 Punkten auf Rang sechs der Tabelle. Dortmund steht nach der Partie mit 30 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.