Neuer Vertrag zur Bereitstellung von Geoinstrumenten für die Exekutive der Europäischen Union

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, gab heute den Abschluss eines vierjährigen Rahmenvertrags (General Master Agreement, GMA) mit der Europäischen Kommission bekannt. Der Vertrag ermöglicht es der Europäischen Kommission und ausgewählten Exekutivorganen, die Esri-Software zu verwenden und die gesamte Suite der ArcGIS-Produkte in einer offenen, skalierbaren und standardbasierten GIS-Architektur bereitzustellen.

Der von Esris europäischen Vertriebshändlern implementierte und angewendete GMA bietet ferner Geschäftsbedingungen, die verschiedene andere EU-Institutionen, -Behörden und -Körperschaften nutzen können, um Zugang zu Esri-Produkten zu erhalten. Esris europäische Vertriebshändler werden Support, Service und Schulung vor Ort bereitstellen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission im Rahmen dieses Vertrags", so Jack Dangermond, Gründer und President von Esri. "Es ist für uns eine Priorität, die Generaldirektionen und Behörden der Europäischen Kommission mit unserer neuesten Geodaten-Technologie bei ihrer wichtigen Richtlinienarbeit in der EU zu unterstützen."

Durch den Einsatz der GIS-Technologie von Esri können die Europäische Kommission und ihre Exekutivorgane mühelos geografische Informationen austauschen und analysieren und fundiertere datenbasierte Richtlinien-Entscheidungen treffen.

Über Esri

Esri, Weltmarktführer bei GIS-Software (Geographisches Informationssystem), Location Intelligence und Mapping, bietet die leistungsfähigste verfügbare Cloud für Geodaten, damit Kunden das volle Potenzial dieser Daten erschließen und operative und Geschäftsergebnisse optimieren können. Seit der Gründung 1969 wurde Esri-Software bei über 350.000 Organisationen eingesetzt, darunter bei 90 der "Fortune 100"-Unternehmen, in allen 50 US-Bundesstaaten, in mehr als der Hälfte aller Countys (jeglicher Größe) und bei 87 der "Forbes Top 100"-Colleges in den USA sowie in allen 15 Ministerien der US-Regierung und in Dutzenden unabhängiger Behörden. Mit seinem wegweisenden Bekenntnis zu raumbezogener Informationstechnologie entwerfen Esri-Ingenieure die modernsten Lösungen für digitale Transformation, das Internet der Dinge (IdD) und hochentwickelte Analytik. Besuchen Sie uns auf esri.com.

