Der US-Außenminister hat mit seinem deutschen Kollegen über die Pipeline Nord Stream 2 gesprochen. Darin haben die USA erneut ihren Widerstand gegen den Bau ausgedrückt.

US-Außenminister Mike Pompeo hat mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD) über die Lage in Libyen gesprochen. Die beiden hätten in dem Telefonat ihre Sorge darüber geäußert, dass es zu Brüchen des Waffenembargos komme und zunehmend Söldner zum Einsatz kämen, teilte das US-Außenministerium am Freitagabend (Ortszeit) in Washington mit. In dem ölreichen Land herrscht ...

