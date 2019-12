Für in BYD-Aktien investierte Anleger war die zurückliegende Woche eine ziemliche Enttäuschung: Von noch 4,43 Euro zur Eröffnung am Montag blieben am Freitag zum Handelsschluss in Frankfurt bei den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers gerade noch 4,31 Euro übrig. Das ist auch ungefähr das Niveau von Anfang Dezember. Gute Nachrichten aus dem operativen Geschäft tun in einer solchen Situation immer gut - und die gab es in der vergangenen Woche tatsächlich auch. 71 Prozent des ... (Achim Graf)

