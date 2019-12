21.12.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report haben wir unser Kursziel von EUR 38 auf EUR 30 gekürzt und stufen die Kapsch TrafficCom-Aktie von Kaufen auf Halten zurück. Ausblick. Die Gründe für die Reduktion unseres Kurszieles sind hauptsächlich die Kündigung der deutschen Mautverträge sowie niedrigere Wachstumsannahmen im sehr dynamischen US-Markt. Dort kann Kapsch aufgrund von Personalengpässen nicht so rasch wachsen wie angenommen. Die Situation sollte sich erst in der ...

