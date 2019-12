Die US-Strafmassnahmen zielen auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre für die Pipeline durch die Ostsee verlegt. werden.Washington - Die US-Sanktionen gegen Baufirmen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 ist am Samstag in Kraft treten. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitagabend auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt. Das Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 ist Teil des Pakets - und trat mit Trumps Unterschrift in Kraft.

