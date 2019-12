Nachhaltigkeitsfonds oder europäische Aktienfonds zahlten sich 2019 besonders aus. Ein spezieller Fonds für Schwellenländeranleihen hat das höchste Minus gebracht. So schnitten die Empfehlungen der WirtschaftsWoche ab.

Mit europäischen Aktien ließ sich in diesem Jahr gut verdienen, das sah Ende 2018 noch ganz anders aus. Damals rieten einige einflussreiche US-Investoren von europäischen Aktien ab, doch Europa wurde zu früh von ihnen abgeschrieben. Dass sich mit dem Comgest Growth Europe ein über Länder und Branchen gemischter europäischer Aktienfonds an die Spitze der besten Fondsempfehlungen setzen kann, die die WirtschaftsWoche in jeder Ausgabe veröffentlicht, ist durchaus ungewöhnlich. In den Vorjahren ließ sich meist mit gutem Timing auf bestimmte Länder wie etwa Brasilien oder Branchen wie Biotech besonders erfolgreich wetten. Doch solche Branchen- und Länderfonds sind nur für Anleger geeignet, die auch mal hohe Verluste verkraften können.

Breiter gemischte Europa-Fonds ergeben für die meisten, eher etwas risikoscheuen Fondsanleger, mehr Sinn. Denn die Ausblicke der Banken auf das Jahr 2020 verheißen keine Ruhe, sondern weiterhin turbulente Märkte. Die Credit Suisse etwa geht davon aus, dass es auch 2020 wieder zahlreiche unvorhergesehene Ereignisse und unerwartete Marktschwünge geben wird. Insgesamt rechnen die Schweizer aber mit einer widerstandsfähigen Weltwirtschaft, die um etwa 2,5 Prozent wächst. Und sie halten eine Rezession für unwahrscheinlich. An den Aktienmärkten würden sich die Renditen aber eher im einstelligen Bereich bewegen, so die Schweizer in ihrem Ausblick.

Bisweilen ...

