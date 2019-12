First Majestic Silver Aktie | ISIN:CA32076V1031 | WKN:A0LHKJ Aktuelle Situation im Tageschart: Die Bullen tun sich ganz offensichtlich sehr schwer die Zone um 10,30 bis 10,50 Euro zu durchbrechen. Trotz des anziehenden Silberpreises gibt der Aktienkurs in den letzten Tagen weiter nach. Im Augenblick wird der Anteilschein von den gleitenden Durchschnitten mit der Periode 38 und 100 gestützt. Doch kommt es zum Unterschreiten dieser GDs, so besteht die Gefahr, dass es nochmals in den Bereich um 8,18 ... (Andreas Opitz)

