Deutsche Telekom Aktie | ISIN:DE0005557508 | WKN:555750 Aktuelle Situation im Tageschart: Wie auf der Grafik zu sehen ist, pendelt der Anteilschein seit Anfang 2018 hin und her. Aktuell befindet sich der Kurs im unteren Bereich der Range. Möchte man in dieses Unternehmen investieren, so bietet sich jetzt ein guter Einstieg an! Denn nach unten, so scheint es, ist das Wertpapier durch die steigenden Trends abgesichert. Ist eher wahrscheinlich, dass sich jetzt oder in Kürze eine Aufwärtsbewegung einstellt. ... (Andreas Opitz)

