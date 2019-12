Namhafte Fondsgesellschaften investieren in den Betreiber des polnischen Braunkohlekraftwerks mit dem höchsten CO2-Ausstoß in Europa - auch BlackRock. Dabei fordert der ETF-Anbieter sonst von anderen mehr Nachhaltigkeit.

In der polnischen Stadt Belchatów, in der Nähe von Lodz, steht Europas größte Dreckschleuder. Das 38 Jahre alte Braunkohle-Kraftwerk, das den Namen der Stadt trägt, hat 13 Turbinenblöcke und 300 Meter hohe Schornsteine, damit sich seine gewaltigen Emissionen besser verteilen. Rund 40 Millionen Tonnen CO2 setzt die Verbrennung der Braunkohle jährlich frei. Die Kohle kommt aus den umliegenden Tagebaurevieren, die der Region Arbeitsplätze brachte.

Mit seinem jährlichen CO2-Ausstoß ist das Kraftwerk Belchatów Spitze in Europa und - nach einem Kraftwerk in Taiwan - die Nummer zwei weltweit. Polen hatte zwar schon vor Jahren versucht, mit Finanzhilfen der EU den Schadstoffausstoß des Kraftwerks zu verringern, scheiterte mit dem Anliegen aber in Brüssel. Mit dem Green Deal der EU und dem Druck, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Klimaschutz macht, kommt das Thema wieder neu auf die Tagesordnung - und Polen auf die Sünderbank. Das werden sie leicht verschmerzen, denn Milliarden aus Klimapaketen locken. Das Geld daraus könnte auch manchen gebeutelten polnischen Aktien wieder auf die Beine helfen.

Polen wird nicht klimaneutral

Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Das bedeutet, dass zwar noch weiter CO2 ausgestoßen werden darf, aber nur so viel, wie komplett ausgeglichen werden kann - etwa durch Bäume, die das CO2 aus der Atmosphäre holen oder durch technische Lösungen, die es bis dahin vielleicht gibt. Es ist trotzdem ein großes Versprechen, das aber bislang nur von 26 EU-Staaten unterstützt wird. Polen ist ausgeschert und fordert für sich Ausnahmen. Allzu streng wird von der Leyen mit den Polen nicht sein. Bei ihrer Wahl zur EU-Kommissionschefin hatte sie überraschend auch alle Stimmen der 26 Abgeordneten der polnischen PiS-Partei im Europaparlament bekommen.

Wird der CO2-Ausstoß allerdings künftig höher bepreist, bedeutet das hohe Kosten für den börsennotierten polnischen Kraftwerksbetreiber PGE Polska Grupa Energetyczna, der Belchatów betreibt. Schon in diesem Jahr ist der Preis ...

