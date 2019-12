Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) erfüllte diese Woche eigentlich alle Wünsche der Anleger. NEWS, die den Namen verdient haben und steigende Kurse - Platz 2 der DAX-Familie, Es gibt natürlich eine Partei, der diese Woche nicht gefallen haben kann: Die Shortseller, die am Mittwoch letztmalig gegensteuerten und die Leerverkaufsposition allein an diesem Tag um 0,71 % aller Evotec-Aktien erhöhten. Sonst wäre Evotec wahrscheinlich am Mittwoch nachhaltig Richtung 24,00 EUR "davongelaufen".. Aber wie stark ist eigentlich der Leidensdruck der Shortseller? Sind sie schon im Verlust? Ab wann tut es richtig ...

