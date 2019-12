Baden-Baden (ots) - "Verstehen Sie Spaß?" ist weiter erfolgreich: 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Samstagabend (21.12.2019) die aktuelle Ausgabe der Unterhaltungsshow mit Guido Cantz im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 13,8 Prozent. In der Kategorie der unter 50-Jährigen sind es 11,5 Prozent. Damit war die SWR Produktion Quotensieger in der Primetime nach der Tagesschau.



Thomas Gottschalk als Opfer



Guido Cantz legte dieses Mal Thomas Gottschalk rein. In einer Buchhandlung bot man ein älteres Gottschalk-Buch zum Ramschpreis an, was den Moderator sichtlich irritierte. Nicht reinlegen ließ sich hingegen "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi, den Cantz bei einer fingierten Modenschau hinters Licht führen wollte - leider vergeblich, Llambi schöpfte Verdacht. Mit Erfolg reingelegt wurde dagegen Popstar Max Giesinger. Als prominente Lockvögel waren Bülent Ceylan, Cathy Hummels, Jörn Schlönvoigt und Maddin Schneider zu sehen.



Die Leitung der Sendung hat Barbara Breidenbach, die Redaktion hat Andreas Freitag.



