Das Problem der Digitalisierung ist nicht, dass sie zu wenige Arbeitsplätze schafft - sondern dass zu wenige Arbeitskräfte die nötigen Kompetenzen haben. Ein Beitrag von Ökonomie-Nobelpreisträger Christopher Pissarides.

Es ist eine alte und seit jeher kontrovers diskutierte Frage: Ist der Fortschritt ein Jobkiller? Von den Ludditen des frühen 19. Jahrhunderts bis hin zu berühmten Ökonomen wie John Maynard Keynes und Wassily Leontief hat das Phänomen der Automatisierung viele Sorgen ausgelöst. Keynes und Leontief bezweifelten, dass für die Menschen genug Arbeitsplätze übrig bleiben würden.

Angesichts des aktuell hohen Automatisierungstempos teilen viele heutige Ökonomen das Unbehagen der großen Denker von damals. Es geht um drei entscheidende Fragen: Wird es künftig noch genug Arbeitsplätze geben? Wo werden sich diese Jobs befinden? Und wird die Entlohnung hoch genug sein, um einen Anstieg von Armut und Ungleichheit zu verhindern?

Die Antwort auf die erste Frage ist eindeutig. Die Geschichte zeigt, dass technologische Innovationen, die Arbeitskräfte ersetzen, nicht zu langfristigen Veränderungen der Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten in Industrieländern führen. Keynes sprach von "technischer Arbeitslosigkeit". Als es etwa in Großbritannien in den 1920er Jahren und in der Zeit der Großen Depression zu einem Niedergang der Kohleindustrie kam, war einer der Hauptgründe für steigende Arbeitslosigkeit die Konkurrenz aus Deutschland und den USA. Die Qualifikationen der Arbeiter und ihr geografischer Standort ließen ihren raschen Einsatz anderswo in der Wirtschaft nicht zu. Doch dies war eine Übergangsphase und ging vorüber.

Die Angst vor technischer Arbeitslosigkeit existiert bis heute, weil nicht klar ist, wieviel neue Arbeitsplätze durch technologischen Fortschritt entstehen. Mittlerweile gibt es aber reichlich Beweise, dass menschlicher Einfallsreichtum per se eine Quelle neuer Arbeitsplätze darstellt. Als Keynes seine Schriften verfasste, waren in Großbritannien und den USA etwa 40 Prozent der Arbeitskräfte im Dienstleistungssektor beschäftigt. Sektoren wie Gesundheit, Pflege, Tourismus- und Gastgewerbe waren winzig. Heute sind in diesen Bereichen mehr ...

