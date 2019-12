Renault gibt bekannt, dass der neue Captur E-TECH Plug-in ab sofort bestellbar ist. Die Auslieferungen sollen Mitte 2020 starten. In Deutschland wird der Teilzeitstromer in der Ausstattung "Intens" ab 33.600 und in der Ausstattung "Edition One" ab 35.550 Euro zu haben sein. Bei dem Modell, das mit der zweiten Generation des Captur auf den Markt kommt, handelt es sich wie berichtet um den erste Plug-in-Hybrid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...