Die Aktie von Tesla befindet sich aktuell in einem echten Höhenflug: Von lediglich 323,95 Euro am vergangenen Montag zur Eröffnung, katapultierten sich die Papiere des US-Elektroautobauers hinauf auf 364,40 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag. Ein Plus von mehr als zwölf Prozent binnen einer Handelswoche, das hatten Anleger bei Tesla lange nicht erlebt. Wenngleich der Autobauer in China wohl Rabatte von 20 Prozent benötigt, um den Umsatz anzukurbeln - insbesondere aus Europa gab es zuletzt ... (Achim Graf)

