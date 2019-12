In der ersten Dezemberhälfte gelang es den Käufern bei der Netflix-Aktie, die nach dem Hoch vom 27. November bei 316,82 US-Dollar begonnene Korrektur im Bereich der 50-Tagelinie zu stoppen und einen neuen Anstieg einzuleiten. Dieser wurde in der Vorwoche dynamisch fortgesetzt, sodass der Kurs das Novemberhoch überwinden und über das Hoch vom 29. Juli bei 336,40 US-Dollar ansteigen konnte. Durch diesen Anstieg ist die Netflix-Aktie wieder in die große Kurslücke vom 18. Juli zwischen 361,75 und 320,30 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...