In der vergangenen Woche haben die Bullen das Ruder bei der Aktie der ProSiebenSAT1 Media-AG etwas aus ihrer Hand gegeben, denn es gelang ihnen nicht, die nach dem Tief vom 21. November begonnene Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen und den Kurs über das Hoch vom 12. November bei 14,41 Euro ansteigen zu lassen. Stattdessen ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Diese vollzieht sich bislang in Form einer bullischen Flagge und lässt damit nach ihrem Abschluss weitere Kursgewinne erwarten. Mit ... (Dr. Bernd Heim)

