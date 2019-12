Von Adidas bis Wirecard: Welche Werte noch Chancen bieten, wo die Risiken schon überwiegen.

Adidas, Allianz, BASF

? Adidas: Die Latte hängt hoch

Ziemlich verwöhnt hat Kasper Rorsted die Aktionäre des größten europäischen Sportartikelherstellers. Seit im Januar 2016 bekannt wurde, dass der ehrgeizige Däne zum Vorstandschef berufen wird, legte der Kurs der Adidas-Aktie bis Anfang August 2019 um gut 250 Prozent zu. Besonders erfolgreich ist das firmeneigene E-Commerce-Geschäft. Die stationären Läden werden aufgerüstet zu digitalen Sporttempeln, in denen den Kunden weit mehr geboten wird als Regale mit Shirts, Shorts und Sportschuhen. Die Konkurrenz schläft nicht. Zu spüren bekam das Adidas ausgerechnet auf dem europäischen Heimatmarkt, wo Weltmarktführer Nike aus den USA den Franken zwischenzeitlich Marktanteile abjagte. Hinzu kamen Lieferprobleme in Amerika, weil Adidas bei Zulieferern in Fernost zu wenig Ware geordert hatte. Dieses Problem aber ist gelöst. Adidas wächst in allen Weltregionen. Selbst das Sorgenkind im Konzern, die US-Tochter Reebok, verzeichnete zuletzt leichte Zuwächse. Angelaufen ist das Geschäft rund um die Fußball-Europameisterschaft 2020. Adidas ist Sponsor des europäischen Verbands Uefa. Seit August konsolidiert die Aktie die hohen Kursgewinne seit Jahresbeginn. Damit es weiter aufwärts geht, muss Adidas hohe Erwartungen erfüllen. Die Latte hängt hoch.

? Allianz - Zunehmend dominant

Einen kurstreibenden Rückkauf eigener Aktien für ein bis zwei Milliarden Euro hatten wir vor einem Jahr an dieser Stelle prognostiziert. Mitte Februar kündigte die Allianz dann Rückkäufe für 1,5 Milliarden Euro an. So gab sie Geld an Aktionäre zurück, weil größere Übernahmeziele fehlen. Ein Luxusproblem. Das Geschäft läuft gut, trotz des Zinsverfalls, der die Kapitalanlage erschwert. Auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt dominiert die Allianz zunehmend. 2018 kam sie auf so hohe Beiträge wie die sechs folgenden Anbieter zusammen. 2019 dürfte als Rekordjahr enden, sogar gemessen am Umsatz insgesamt. Der Versicherer muss nur aufpassen, dass die Kundenansprüche auch bei anhaltenden Niedrigzinsen erfüllbar bleiben. Bislang haben die Anlagemanager das gut geschafft.

Noch Großes vor hat Allianz-Chef Oliver Bäte. Er baut die Allianz schrittweise um, löst Landesgesellschaften und deren Eigenständigkeit langsam auf - zur Stärkung des Konzerns. Der neue, länderübergreifend aktive Direktversicherer Allianz Direct folgt bereits dieser Maxime. Die Allianz soll weniger komplex sein, die Produktpalette überschaubarer, bei niedrigeren Kosten. Die Allianz wirkt gut gewappnet, auch gegen neue Onlineanbieter, die kostengünstige Policen verkaufen. Mit attraktiver Dividende und weiteren Kurschancen können Allianz-Aktionäre für 2020 optimistisch sein.

? BASF - Auch 2020 keine großen Sprünge

Im kommenden Jahr soll die mit Dea fusionierte Öl- und Gassparte von BASF unter dem Namen Wintershall Dea an die Börse gehen. Der Zeitpunkt könnte besser sein: Derzeit kämpft das Unternehmen mit deutlich niedrigeren Preisen, der Gewinn schrumpft. BASF musste entsprechend den Wert seiner Beteiligung zuletzt mindern und wird - wenn die Rahmenbedingungen so bleiben - beim Börsengang möglicherweise weniger erlösen als erhofft.

Dabei braucht BASF einen möglichst großen Erlös, um die Schulden zu senken. Die sind hoch, weil der Chemiekonzern Teile des Agrargeschäfts von Bayer zugekauft hat und es operativ 2019 das zweite Jahr in Folge mäßig lief. Schuld ist unter anderem die schwache Autokonjunktur, die die Nachfrage nach Chemikalien drückt.

Die globalen Handelskonflikte lasten zudem auf anderen Zielbranchen wie der Elektronik. BASF-Chef Martin Brudermüller setzt dem ein Effizienzprogramm entgegen. 6000 Stellen will der Konzern bis Ende 2021 abbauen. So soll die Profitabilität wieder anziehen. Auf Rückenwind vom Markt muss er dabei wohl verzichten: Der Branchenverband VCI rechnet damit, dass die Schwierigkeiten des Sektors auch 2020 Bestand haben werden. Nach den massiven Verlusten 2018 scheinen die Risiken immerhin im Kurs drin zu sein: Obwohl der Konzern im Juli seine Jahresziele senkte, stieg die Aktie 2019 im Gleichschritt mit dem Dax. Große Sprünge indes sind in diesem Umfeld nicht zu erwarten.

Bayer, Beiersdorf, BMW

? Bayer - Von Rechtsrisiken überschattet

Dank der Monsanto-Übernahme dürfte Bayer in diesem Jahr fast so viel Umsatz erzielen wie im Rekordjahr 2015. Der operative Gewinn könnte angesichts der zugekauften, rentablen Agrarchemie und des leichten Wachstums im Pharmageschäft sogar über den damals erreichten 10,3 Milliarden Euro liegen. Bayer-Aktien notierten zu dieser Zeit doppelt so hoch wie heute.

Rund 30 Milliarden Euro Wertverlust mussten Aktionäre allein seit Frühjahr 2016 hinnehmen, als erstmals Spekulationen über die mögliche Monsanto-Übernahme durch Bayer die Runde machten. Aufholpotenzial haben Bayer-Aktien vorerst dennoch kaum. 2020 dürfte für Bayer vor allem im Zeichen der rechtlichen Auseinandersetzungen um mögliche Folgen des Monsanto-Unkrautvernichters Glyphosat stehen, allein in den USA gibt es 42 700 Kläger. Ob die gut sieben Milliarden Euro, die Bayer vor allem für Rechtsrisiken und Umweltlasten bisher zurückgestellt hat, dafür ausreichen, ist offen. Zudem ist die finanzielle Lage bei Bayer durch den hohen Kaufpreis für Monsanto angespannt. Zwar sollten Erlöse aus Unternehmensverkäufen die 37,9 Milliarden Euro Nettoschulden von Ende September 2019 etwas verringern; beim Rating dürfte Bayer mit einer S&P-Einstufung von BBB weiterhin nur zwei Stufen über dem spekulativen Junk-Bereich bleiben. Aber erst, wenn Aktionäre Klarheit darüber haben, wie kostspielig das Monsanto-Abenteuer für Bayer wirklich wird, dürfte die Aktie reif sein für die Wende.

? Beiersdorf - Qualität, die bleibt

An Aktien, die notorisch teurer sind als der Durchschnitt am Markt, muss etwas dran sein. Entweder, sie sind ein eher riskantes Versprechen auf die Zukunft, oder Investoren finden in ihnen etwas, was sie bei vielen anderen Papieren nicht finden. Zur zweiten Kategorie gehört Beiersdorf. Der Nivea-Hersteller und Tesa-Produzent ist, gemessen am Verhältnis aus Kursen zu erwarteten Gewinnen, in etwa doppelt so teuer wie der Durchschnitt im Dax. Nicht einmal der Wachstumsklassiker SAP kostet daran gemessen so viel wie die Hamburger. Die Gründe: Beiersdorf hat keine Schulden, sondern vier Milliarden Euro auf der hohen Kante, was die Bewertung schon einmal relativiert.

Zudem ist die Bilanz materiell geprägt, das heißt, Anleger müssen sich nicht mit fragwürdigen oder schwer bewertbaren Positionen herumschlagen, sondern können ihre eigenen Schlüsse zur Bewertung ziehen. Der Effekt ist ein durchaus hoher Börsenwert, den Beiersdorf untermauern muss: mit Wachstum, und mit mehr als nur ordentlichen Margen. Das ist in den vergangenen Jahren mit der Konzentration auf starke Klassiker wie Labello ebenso gelungen wie mit der neuen Luxusmarke La Prairie. Wer, wie Beiersdorf, zwischen 14 und 15 Prozent vom Erlös als Gewinn vor Steuern und Zinsen erzielt, dessen Aktie bleibt langfristig kaufenswert. Eine solide Bilanz ist immer eines der stärksten Argumente. Sie schützt auch vor allzu großen Abschlägen, wenn die Märkte mal abtauchen sollten.

? BMW - Gesunde Mischung

Zwei Jahre Abwärtstrend, der den Aktienkurs von BMW von über 90 Euro im Tief auf 60 Euro gedrückt hatte, sind vorbei. Die Sorge, die Münchner könnten auf dem Weg in die neue Mobilitätswelt den Anschluss verlieren, war ohnehin übertrieben. Zumal niemand beurteilen kann, wie diese neue Welt tatsächlich einmal aussieht. Tatsache ist: BMW fährt, anders als die Wettbewerber Audi und Mercedes, auch in diesem Jahr Absatzrekorde ein. Entsprechend besser ausgelastet sind auch die Werke.

Auch die Münchner machen sich fit für die Zukunft. Dabei setzen sie aber nicht alles auf eine Karte, sondern bauen auf eine gesunde Kombination aus Wachstum und Einsparungen - und eine Mischung aus allen Antriebsformen. Mit einem zwölf Milliarden Euro schweren Effizienzprogramm soll die Rendite von zuletzt 6,6 Prozent stabilisiert werden. Es werden zwar Stellen in der Produktion und in der Verwaltung gestrichen. Diese aber werden ersetzt durch neue Jobs in den Zukunftsbereichen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren. Gestrichen werden auch Modelle und Motorenvarianten. Dafür setzt BMW auf eine Plattformstrategie, mit der Benziner, Diesel, Hybride und Stromer auf einer Fertigungsstraße produziert werden können. Mittelfristig soll so die Rendite wieder auf acht Prozent gebracht werden. Von 2022 an darf BMW in China als erster ausländischer Autokonzern die Mehrheit an einem Joint Venture übernehmen - an dem mit Brilliance. Das stärkt die Position auf dem größten Automarkt der Welt.

Continental, Covestro, Daimler

? Continental - Zum Glück gibt es die Reifen

Eigentlich wollte Continental sein Geschäft rund um Antriebsstränge von Verbrennern und Elektroautos 2019 an die Börse bringen. Doch die Krise der Autobranche kam dazwischen. Um sechs Prozent soll die weltweite Produktion in diesem Jahr fallen, rechnet das Unternehmen vor. Folge: Die Vitesco getaufte Sparte verdient kaum Geld und ist schwer verkäuflich. Der Konzern erwartet, dass das Umfeld mies bleibt. Bis 2024 werde sich die Autoproduktion kaum erhöhen. Die schlechteren Erwartungen belasten die Bilanz. Den Wert von in der Vergangenheit zugekauften Firmen schrieben die Niedersachsen deutlich ab. Sie werden daher 2019 zum ersten Mal seit der Finanzkrise einen Jahresverlust einfahren.

Damals war Continental an der Börse zeitweise nur ein Zehntel des Umsatzes wert. Aktuell entspricht der Börsenwert gut dem halben Jahresumsatz; Extrembewertungen wie 2009 sind unwahrscheinlich. Denn mit der jüngsten Abschreibung ist ein wesentlicher Risikoposten aus der Bilanz raus. Der Konzern genießt zudem das Vertrauen des Kapitalmarkts. Zuletzt borgte er sich eine halbe Milliarde Euro zu Nullzins. Halt gibt die Reifensparte. Hier stieg der Umsatz sogar leicht, das Geschäft wirft zudem die mit Abstand höchsten Margen ab. Und: Conti will trotz Verlust Dividende zahlen. Was fehlt, ist jedoch Fantasie für eine echte Trendwende.

? Covestro - Spielraum für Überraschungen

Das größte Problem des Chemiespezialisten Covestro ist der Zusammenbruch der Verkaufspreise bei zahlreichen Kunststoffen, vor allem beim Kernprodukt Polyurethan. In den ersten neun Monaten 2019 waren die Preisrückgänge zu 72 Prozent für die desolaten Gewinne von Covestro verantwortlich. Die schwachen Preise schlugen umso stärker zu Buche, da Covestro im Jahr davor noch von einer Sonderkonjunktur mit extrem hohen Kunststoffnotierungen profitierte.

Der massive Preisdruck dürfte 2020 zumindest nachlassen. Zum einen haben die wichtigsten Notierungen für Kunststoffe wegen der zähen Chemiekonjunktur und der Überkapazitäten der Hersteller schon ein niedriges Niveau erreicht. Zum anderen wird das gedrückte Vergleichsjahr 2019 die Saison 2020 nicht mehr ganz so schlecht aussehen lassen. Stabile Verkaufsmengen signalisieren, dass die Aussichten keineswegs düster sind. Dank neuer Vorschriften, etwa zur Dämmung von Gebäuden, könnte sich die Nachfrage nach Dämmschaum aus Kunststoff erhöhen. Vielversprechend ist der Einsatz von Kunststoffen für Produkte aus dem 3-D-Drucker. Covestro-Aktien liefen 2019 enttäuschend, die wenigsten Banken trauen dem Unternehmen die Wende zu. Immerhin gibt das Spielraum für positive Überraschungen. Voraussetzung: Die schwache Chemiekonjunktur müsste wieder Tritt fassen.

? Daimler - Heißer Ritt

Launige Videos zum Weihnachtsfest waren die Spezialität von Exchef Dieter Zetsche, der die IG Metall mit teuren Beschäftigungszusagen einwickelte und unangenehme Dinge schleifen ließ. Die fallen Nachfolger Ola Källenius vor die Füße: Wackelige Konjunktur, Zollkonflikte und Rückrufaktionen dämpfen den Ausblick, Sparprogramme wirken halbherzig. Trotz allzu bereitwilliger Milliardenzahlungen wird Källenius die Dieselaffäre nicht los. Scheitert Daimler an EU-Emissionsvorschriften drohen weitere Strafen. Die Autos verkaufen sich noch gut, aber der Umsatz zieht nicht entsprechend mit, Rabatte belasten die schon jetzt nicht überragende Rentabilität. Ein von Investoren ins Spiel gebrachter Börsengang der Lkw-Sparte wäre Aktionismus, weil die Branche zunächst mal von sinkenden Verkäufen 2020 ausgeht.

Der gerade von Daimler-Investor Geely und Mercedes in China gestartete Limousinenservice StarRides soll kaufkräftige Chinesen in die Luxuskarossen locken, damit sie die Marke und die Bequemlichkeit im Mercedes-Fond schätzen lernen. Es ist fast eine Glaubensfrage, ob man den teuren Radikalumbau zur E-Mobilität als bedrohlich empfindet - oder schwäbischer Ingenieurskunst und der Strahlkraft des Sterns vertraut. Die Bewertung spricht für Daimler, der Börsenwert ist niedriger als das Eigenkapital. Wer in der Krise Aktien verkauft, darf sich nicht beschweren, wenn das ausländische Investoren anzieht.

Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post

? Deutsche Bank - Allein nicht überlebensfähig

Üblicherweise sollten sich Anleger bei der Beurteilung einer Bank zunächst die wichtigsten Kennzahlen anschauen. Wie belastbar ist das Kapital, wie sieht es im Kreditbuch aus, wie stark gelingt es, die Marge auszuweiten oder zumindest zu halten? Das könnten Anleger auch bei der Deutschen Bank, doch stellt sich schon länger die Frage, welchen Sinn das Ganze noch haben sollte. Denn das Institut hat sich als Kapitalfresser erwiesen, ist bei beinahe jedem Skandal von Geldwäsche über Steuerhinterziehung bis hin zu Marktmanipulation dabei, auch mit Strafzahlungen. Seit Ewigkeiten rennen die Frankfurter dem Versprechen hinterher, die Kosten schneller zu senken, als die Erträge fallen. Dazu kommen veraltete IT, Mängel in der Risikokontrolle und Konkurrenzdruck von allen Seiten.

Bei simplen Geschäften drohen Fintechs den etablierten Spielern das Wasser abzugraben, der Kampf um die Vermögenden ist extrem hart, zudem schmückt es niemanden mehr, Deutsche-Bank-Kunde zu sein. Außerdem ist das Geldhaus seit Jahren aggressiv im Baukreditgeschäft unterwegs. Ob da nicht wieder einmal zu hohe Risiken eingegangen wurden? Die Bilanz ist zwar so solide wie seit 20 Jahren nicht mehr. Derivaterisiken fuhren die Frankfurter ebenso herunter wie sie viel ...

