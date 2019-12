Grüner skizziert seine Erwartungen an 2020 und bleibt dem Kurs des reifen Bullenmarktes treu. FRANKFURT (Grüner Fisher).Das Kalenderjahr 2019 zeigt sich - ganz im Gegensatz zum vorangegangenen Börsenjahr -auch in den letzten Zügen von seiner freundlichen Seite. In Großbritannien kann Boris Johnson die Brexit-Verhandlungen endlich wieder vorantreiben, im Handelskonflikt zwischen China und den USA stehen die Zeichen nach dem ersten Deal auf Annäherung. Beste Voraussetzungen für ein hervorragendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...