Der US-Dollar weist mit Kursen von 0,9816 Franken kaum Veränderungen gegenüber Freitagabend auf.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag weiter unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1085 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Zum Franken verharrt der Euro bei einem Stand von 1,0881 Franken ebenfalls weiterhin unter den 1,09er Grenze. Der US-Dollar weist mit Kursen von 0,9816 Franken kaum Veränderungen gegenüber...

Den vollständigen Artikel lesen ...