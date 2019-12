Die Gemeinschaftswährung bleibt unter der Marke von 1,11 US-Dollar. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen stehen kaum marktrelevante Themen auf der Agenda.

Der Euro hat am Montag weiter unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1085 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. ...

