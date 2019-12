DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz findet an Heiligabend kein Handel statt. In Australien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Niederlande, Spanien und den USA gibt es einen verkürzten Handel.

MITTWOCH: In Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Österreich, der Schweiz, Spanien, Südkorea und den USA findet aufgrund des ersten Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Spanien bleiben die Börsen aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) stärkt dem deutschen Chemiekonzern Bayer im Rechtsstreit um das weltweit meistverwendete Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat vor Gericht den Rücken. Die US-Behörde, die mit dem Justizministerium zusammenarbeitet, hatte Unterlagen bei Gericht eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Die Einreichung unterstützt das Berufungsverfahren von Bayer vor dem Bundesgericht gegen ein 25-Millionen-Dollar-Urteil im Fall eines kalifornischen Mannes, der Roundup die Schuld an seinem Non-Hodgkin-Lymphom gab, einem von zehntausend ähnlichen gelagerten Fällen. Die Anwälte der Regierungsbehörde argumentierten, das Urteil müsse aufgehoben werden, weil es für Bayer illegal gewesen wäre, Warnungen vor einem Krebsrisikos auf Roundup-Etiketten zu drucken. Sie sagten, der Kongress habe der EPA die alleinige Autorität über Sicherheitsetiketten auf chemischen Produkten gegeben. Die Umweltschutzbehörde wiederum hätte keine Krebswarnung für Roundup vorgeschrieben.

UNTERNEHMEN/INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum Handelsbeginn am 23. Dezember wirksam:

+ MDAX NEUAUFNAHME Teamviewer Varta HERAUSNAHME 1&1 Drillisch Fielmann + TecDAX NEUAUFNAHME Teamviewer Varta HERAUSNAHME Drägerwerk Isra Vision + SDAX NEUAUFNAHME 1&1 Drillisch Fielmann Comdirect Bank HERAUSNAHME Varta Steinhoff Baywa + STOXX-EUROPE-600 NEUAUFNAHME SIG Combibloc Hellofresh TP ICAP Avast Network International Holdings Evolution Gaming Group EQT HERAUSNAHME Bucher Industries BB Biotech Gerresheimer Konecranes Balfour Beatty RTL Group Polish Oil and Gas + FTSE-100 NEUAUFNAHME Easyjet Just Eat HERAUSNAHME Hiscox Fresnillo

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-3,5% gg Vj - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,6% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.293,50 -0,12 S&P-500-Future 3.223,75 0,11 Nikkei-225 23.821,11 0,02 Schanghai-Composite 2.968,72 -1,21 +/- Ticks Bund -Future 171,66% +8 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.318,90 0,81 DAX-Future 13.310,00 0,57 XDAX 13.304,85 0,62 MDAX 28.440,98 0,44 TecDAX 3.050,71 0,15 EuroStoxx50 3.776,56 1,00 Stoxx50 3.431,73 1,12 Dow-Jones 28.455,09 0,28 S&P-500-Index 3.221,22 0,49 Nasdaq-Comp. 8.924,96 0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,58% +25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Eine wenig veränderte Eröffnung zeichnet sich am Montagmorgen an Europas Börsen ab. Das Geschäft dürfte sehr ruhig verlaufen. Nach dem großen Verfall und vor der Weihnachtspause dürfte das Geschäft verflachen, was sich auch in dünnen Umsätzen widerspiegeln sollte. Viele Marktteilnehmer dürften sich bereits in die Weihnachtspause verabschiedet haben. In Einzelaktien könnte Window-Dressing eine Rolle spielen, als Folge von Portfoliobereinigungen von institutionellen Anlegern mit Blick auf den Jahreswechsel. Daneben greifen zu Handelsbeginn die Index-Änderungen.

Rückblick: Fest - Geprägt war der Handel vom großen Verfall. Am Mittag verfielen Futures und Optionen auf den DAX, am Abend dann die Optionen auf Einzelaktien. Der Verfall wirkte stützend auf die Indizes, bei Einzelaktien gab es zum Teil Gerangel um die Schlüsselmarken, wie etwa bei Daimler oder Deutsche Bank. Wie erwartet keine Reaktion zeigten die Märkte auf die Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag von Premierminister Boris Johnson. Diese war angesichts der komfortablen Tory-Mehrheit erwartet worden. Nach einem enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal verloren Royal Dutch Shell 1,6 Prozent. Nestle kletterten um 1,9 Prozent. Der Lebensmittelkonzern verabschiedet sich von seinem Wurstgeschäft Herta.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 2,7 Prozent - hier dürfte eine Kaufempfehlung der UBS vom Vortag nachgewirkt haben. Adidas stiegen um 1,1 Prozent und Puma gewannen 3,2 Prozent. Hier dürften die Nike-Geschäftszahlen vom Vorabend gestützt haben. Bei recht hohem Volumen waren Ceconomy den zweiten Tag in Gefolge gesucht und gewannen 5,3 Prozent. Haupttreiber am Berichtstag war eine Kaufempfehlung von Baader Helvea. Nach einer erneuten Prognoseanhebung schlossen Demire nach volatilem Verlauf unverändert. Ganz überraschend kam die Erhöhung nicht.

XETRA-NACHBÖRSE

Koenig & Bauer wurden im nachbörslichen Handel am Freitag 7,3 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Druckmaschinenhersteller seine diesjährigen Umsatz- und Margenziele gesenkt hatte. Die Aktie des Wettbewerbers Heideldruck habe sich davon völlig unbeeindruckt gezeigt, sagte ein Händler. Rocket Internet tendierten unverändert, während United Internet 1 Prozent zulegten in Reaktion auf die Nachricht von der gelungenen Auflösung der Überkreuzbeteiligung der beiden Unternehmen.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Börsen setzten ihre Rekordjagd fort, was aber vor allem dem großen Verfall geschuldet war. Alle wichtigen Indizes erreichten kurz nach Handelsbeginn Allzeithochs, reduzierten ihre Gewinne aber rasch wieder. Solide Konjunkturdaten verpufften. Das BIP des dritten Quartals in dritter Lesung lag im Rahmen der Erwartungen, ebenso die persönlichen Ausgaben der US-Bürger im November. Die persönlichen Einkommen im vergangenen Monat und der Uni-Michigan-Index für Dezember fielen etwas höher aus als erwartet. Bei den Einzelwerten verloren Nike trotz guter Geschäftszahlen 1,2 Prozent. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie ein Rekordhoch erreicht hatte. Schwächster Wert im Dow war die schwergewichtete Boeing-Aktie mit einem Minus von 1,6. Hier belastete der fehlgeschlagene Testflug einer Raumkapsel, die Boeing für bemannte Raummissionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelt hatte. Merck & Co profitierten mit einem Plus von 1,8 Prozent von der Zulassung des Ebola-Impfstoffs Ervebo. Blackberry legten um 12,4 Prozent zu. Das Unternehmen ist zwar wegen einer Verdoppelung der operativen Kosten in die Verlustzone gerutscht, bereinigt und mit dem Umsatz übertraf es jedoch die Erwartungen.

Die neuerliche Rekordjagd an den Aktienmärkten und die wiedererwachte Risikobereitschaft der Anleger dämpften das Interesse an den als sicherer Hafen geltenden US-Anleihen. Die Zehnjahresrendite zeigte sich kaum verändert bei 1,92 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr., 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1083 +0,0% 1,1078 1,1084 -3,3% EUR/JPY 121,26 -0,0% 120,87 121,35 -3,6% EUR/CHF 1,0883 +0,0% 1,1025 1,0887 -3,3% EUR/GBR 0,8516 -0,1% 0,8975 0,8496 -5,4% USD/JPY 109,42 -0,0% 107,74 109,48 -0,2% GBP/USD 1,3014 +0,1% 1,2500 1,3046 +2,0% USD/CNH 7,0064 +0,1% 7,0004 7,0001 +2,0% Bitcoin BTC/USD 7.544,01 1,91 8.578,75 7.148,76 +102,8%

Der Euro geriet am Freitagmittag plötzlich auf breiter Front unter Druck. Im späten US-Handel notierte er mit rund 1,1075 Dollar in der Nähe des Tagestiefs. Kursbewegende Nachrichten gab es keine, wie aus dem Handel zu hören war. Die Bewegung wurde Stop-Orders unter den letzten Tiefs sowie einem wenig liquiden Handel kurz vor Weihnachten zugeschrieben. Zugleich werde der Dollar gestützt von der Erwartung, dass die US-Zinsen im kommenden Jahr stabil blieben.

Das Pfund erhielt vorübergehend einen positiven Impuls von der überraschenden Aufwärtsrevision des britischen BIP. Die Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag bewegte das Pfund dagegen kaum. Aufgrund der komfortablen Mehrheit der Regierung war eine solche Entscheidung erwartet worden. Letztlich zeigte sich die britische Währung wenig verändert bei etwa 1,3010 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 23, 2019 01:43 ET (06:43 GMT)

Das Pfund legt am Morgen im asiatisch geprägten Handel etwas zu. Händler sprechen von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche um über 2 Prozent gesunken war. "Die Unsicherheit über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU dürften die britische Wirtschaft bremsen und das Pfund klar unter 1,35 US-Dollar über die meiste Zeit des Jahres 2020 halten", sagen die Analysten von Capital Economics.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,17 60,44 -0,4% -0,27 +23,8% Brent/ICE 65,88 66,14 -0,4% -0,26 +19,0%

Die Ölpreise gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Teilnehmer berichteten von niedrigen Umsätzen vor den Feiertagen und dem Jahresende. Daneben schürten neue Daten die Befürchtung eines Überangebots. Nachdem das US-Energieministerium am Mittwoch einen geringeren Abbau der Lagerbestände ausgewiesen hatte als erwartet, meldete der Branchenausrüster Baker Hughes am Freitag eine Zunahme der "aktiven" Ölförderanlagen. Zuletzt hatte die Hoffnung dominiert, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China beigelegt wird und ein konjunktureller Abschwung vermieden werden kann. Dies wiederum dürfte positiv auf die Ölnachfrage wirken. WTI fiel um 1,2 Prozent auf 60,44 Dollar, Brent verlor 0,6 Prozent auf 66,14 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.481,19 1.478,36 +0,2% +2,84 +15,5% Silber (Spot) 17,27 17,20 +0,4% +0,07 +11,5% Platin (Spot) 916,00 914,40 +0,2% +1,60 +15,0% Kupfer-Future 2,79 2,80 -0,4% -0,01 +5,2%

Gold war angesichts der soliden Konjunkturdaten und der Kursgewinne an den Aktienmärkten nicht gefragt. Auch der wieder etwas festere Dollar dämpfte das Interesse an dem Edelmetall, das sich für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuerte. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.477 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Kurz vor Jahresende verliert die Große Koalition deutlich in der Wählergunst. Im Sonntagstrend von Emnid büßen SPD (15 Prozent) und CDU/CSU (27 Prozent) jeweils einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche ein. Die Grünen bleiben bei 20 Prozent. Auch Linke (9 Prozent) und FDP (9 Prozent) halten ihren Zustimmungsraten. Die AfD kann einen Prozentpunkt hinzugewinnen und kommt nun auf 14 Prozent.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND II

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Tausende überschuldete Kommunen in Deutschland auf einen Schlag entlasten. Es gehe um etwa 2.500 Städte und Gemeinden, die von so hohen Schulden gedrückt würden, dass sie kaum noch agieren könnten, sagte er der Funke Mediengruppe. "Gemeinsam mit den betroffenen Ländern möchte ich diesen Kommunen die Schulden einmalig abnehmen."

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Die Bundesagentur für Arbeit erwartet nach den Worten ihres Vorstandschefs Detlef Scheele im kommenden Jahr einen weiteren deutlichen Anstieg der Beschäftigung. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird laut unseren Forschern weiter um 250.000 recht deutlich wachsen", sagte Scheele der "Rheinischen Post".

BONITÄT ARGENTINIEN

Die Ratingagentur Fitch stuft Argentinien um zwei Stufen auf Restricted Default (RD) von CC ab, womit die Analysten dem Land einen teilweisen Zahlungsausfall bescheinigen.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Das Verkehrschaos in Frankreich nimmt auch zu Beginn der Weihnachtsferien kein Ende: Gestrichene Züge und Staus auf den Straßen haben erneut die Geduld der Menschen auf die Probe gestellt. Auch Fernverbindungen von und nach Deutschland waren von den seit mehr als zwei Wochen andauernden Protesten gegen die Rentenreform betroffen.

INNENPOLITIK POLEN

Das polnische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das Sanktionen gegen kritische Richter ermöglicht. Die Abgeordneten stimmten für das Vorhaben zur Bestrafung von Richtern, die der umstrittenen Justizreform kritisch gegenüberstehen. Die Opposition sieht in dem Vorhaben eine Bedrohung für den Rechtsstaat.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Das Weihnachtsgeschäft verlief in diesem Jahr gut. Insgesamt rechnet der Handelsverbandes Deutschland (HDE) in den beiden Monaten November und Dezember 2019 mit einem Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit übersteigen die Umsätze im Weihnachtsgeschäft erstmals die 100 Milliarden Euro-Grenze.

FLÜCHTLINGSKRISE TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU gewarnt, dass sein Land nicht alleine mit einem neuen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Syrien zurechtkommen könne. Wenn die Flüchtlingszahlen weiter zunähmen, könne die Türkei "die Last nicht allein tragen", sagte Erdogan.

ÖLMARKT

Saudi-Arabien und Kuwait stehen offenbar vor einem Ende ihres fünfjährigen Streits um gemeinsam genutzte Ölfelder. Damit könnte die Produktion einer halben Millionen Barrel Öl täglich zurück auf den Markt kommen, wie mehrere Informanten berichten.

US-SANKTIONEN GEGEN NORD STREAM

Mit scharfer Kritik haben Deutschland, die EU und Russland das Inkraftsetzen von US-Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verurteilt. Die Bundesregierung beklagte eine "Einmischung" durch Washington. Der für das Projekt verantwortliche russische Energieriese Gazprom erklärte sich derweil zu einer Milliardenzahlung an die Ukraine bereits, um einen jahrelangen Streit um den Gastransit beizulegen.

US-SANKTIONEN STAHL

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des brasilianischen Staatschefs Jair Bolsonaro zugesagt, keine Strafzölle auf brasilianischen Stahl sowie Aluminium zu verhängen. "Trump hat sich von meinen Argumenten überzeugen lassen", sagte Bolsonaro. Brasilien genoss bei den weltweit geltenden US-Strafzöllen bislang eine Sonderregelung. Allerdings hatte Trump kürzlich angekündigt, die Zölle auch gegen Brasilien zu einzuführen.

CHINA-ZÖLLE

Gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologiekomponenten werden bei der Einfuhr nach China ab dem 1. Januar mit geringeren Zöllen belegt. Die Staatsführung billigte nun die Senkung der Zölle auf 850 Produkte und setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-1"-Handelsgesprächen mit den USA um.

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Kernrate Nov +0,6% (Okt: +0,6%) gg Vj

ADIDAS

Der Sportartikelkonzern schließt das Jahr 2019 mit einem neuen Rekord für Umsatz wie Gewinn ab. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted der FAS. Der Konzern wachse im vierten Quartal "deutlich schneller als das Quartal zuvor, so wie wir es erwartet und angekündigt haben", erklärte Rorsted.

ALLIANZ

Moody's hat das Finanzstärkerating des Versicherungskonzerns Allianz SE mit Aa3 bestätigt. Der Ausblick sei stabil.

BASF

Der Finanzinvestor Lone Star wird für 3,17 Milliarden Euro das Bauchemiegeschäft von BASF übernehmen. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2020 gerechnet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Rund 7.000 Mitarbeiter sind in der Bauchemie beschäftigt, die BASF 2006 für 2,7 Milliarden Euro von der damaligen Degussa erworben hatte.

DT. LUFTHANSA

Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa hat die Flugbegleitergewerkschaft Ufo mit neuen Streiks nach den Weihnachtstagen gedroht. Ein Schlichtungsversuch bezeichnete ein Ufo-Sprecher im Anschluss als "nicht erfolgreich", der Versuch sei gescheitert.

DELIVERY HERO

Der Essenslieferdienst kauft im Bereich "Geister-Restaurants" zu. Delivery Hero erwirbt alle Geschäftsanteile an der Honest Food Company GmbH. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Honest Food Company betreibt eine Kette sogenannter "Geister-Restaurants". Dabei werden diese Franchise Partner von Großküchen beliefert, die dann bei Online-Bestellungen die georderten Essen fertigen und zum Kunden bringen lassen.

KOENIG & BAUER

erwartet für 2019 nur noch einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge zwischen 4 und 4,5 Prozent. Der Konzern hatte bislang ein organisches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent und eine EBIT-Marge von rund 6 Prozent angestrebt.

UNITED INTERNET / ROCKET INTERNET

United Internet und Rocket Internet können die über Aktienrückkäufe angekündigte Entflechtung ihrer Überkreuzbeteiligung vollziehen. United Internet sind insgesamt 8.715.524 Aktien angedient worden, 4,25 Prozent des Grundkapitals. 8.135.804 der Papiere stammen dabei von Rocket Internet, die damit ihre gesamte Beteiligung los wird. United Internet diente im Gegenzug der Rocket Internet alle ihre 11,2 Millionen Aktien an.

TUI

Moody's hat das Kreditrating für den Touristikkonzern auf Ba3 von Ba2 heruntergestuft. Der Ausblick bleibe negativ, teilten die Bonitätswächter mit. Nach der schwachen Geschäftsentwicklung 2019 habe sich das Finanzprofil von Tui verschlechtert, begründete die Agentur ihren Schritt. Der freie Cashflow bleibe negativ und belaste die Liquidität des Konzerns.

ROCHE

Der Schweizer Pharmakonzern hat sich außerhalb der USA die Nutzungsrechte an einem künftigen Medikament gegen Muskeldystrophie des Typs Duchenne gesichert. Der Entwickler des Mittels, die Sarepta Therapeutics Inc, erhält dafür vorab 750 Millionen US-Dollar in bar und 400 Millionen Dollar in Aktien.

SAFRAN / GENERAL ELECTRIC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 23, 2019 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.