Nachdem der Silberpreis im Bereich von 14,00 US-Dollar gegen Ende 2018 einen tragfähigen Boden ausbilden konnte, legte das Metall zunächst an seinen übergeordneten Abwärtstrend um 16,20 US-Dollar zu. Nur wenig später schoss der Wert regelrecht weiter hoch und markierte im Sommer dieses Jahres bei 19,65 US-Dollar ein vorläufiges Verlaufshoch. Anschließend stellte sich besagter Abwärtstrend ein und führte das Metall in den Bereich von rund 16,50 US-Dollar wieder abwärts. Dabei unterschritt Silber kurzzeitig sogar den 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie), wurde aber nur wenig später von Bullen wieder darüber hochgedrückt. Diese Reaktion lässt auf ein Fehlsignal schließen, die Folge waren in der abgelaufenen Woche direkte Kursgewinne bis an die obere Begrenzungslinie des laufenden Abwärtstrendkanals. Sollten sich Investoren entscheiden bei Silber weiter zuzugreifen, könnte schon sehr zeitnah ein Ausbruch darüber anstehen und ein regelrechtes Kaufsignal aktivieren.

Kaufsignal in Arbeit

Im Augenblick ist es noch etwas zu früh, um größere Handelspositionen aufzubauen. Erst sollte ein nachhaltiger Kurssprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...