Und noch ein Geschäft vor Jahresende für die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029): Zukauf in Leipzig für Fonds. Corestate hat für seinen offenen Spezial-AIF "CORESTATE Residential Germany III" (CRG III, Mindestzielvol. 300 Mio. €, durchschn. mind. 4 % Rendite-Ausschüttung/Jahr) ein Wohnneubauobjekt in Leipzig-Mitte erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei über 57 Mio. Euro. Der CRG III richtet sich im Wesentlichen an institutionelle Investoren wie Sparkassen und investiert deutschlandweit in Neubau-Wohnimmobilien in Metropolregionen und prosperierenden Städten. Lars Schnidrig, ...

