Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien, Hongkong und den USA gibt es an Heiligabend einen verkürzten Handel.

MITTWOCH: In Australien, Hongkong, Südkorea und den USA findet aufgrund des ersten Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Australien und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA I

Gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologie-Komponenten werden bei der Einfuhr nach China ab dem 1. Januar mit geringeren Zöllen belegt. Die Staatsführung billigte nun die Senkung der Zölle auf 850 Produkte und setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-1" Handelsgesprächen mit den USA um. Das Finanzministerium nannte Medikamente zur Behandlung von Asthma oder Diabetes und auch Halbleiterprodukte als Beispiele für Produkte mit geringeren Zöllen. Mehr importiertes Schweinefleisch soll zudem die Preise senken, die nach dem Ausbruch der Schweinepest im Reich der Mitte nach oben geschossen waren. Zudem sollen mit 23 Ländern und Regionen Freihandelsabkommen in Kraft gesetzt werden, darunter Australien und Südkorea.

TAGESTHEMA II

Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) stärkt dem deutschen Chemiekonzern Bayer im Rechtsstreit um das weltweit meistverwendete Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat vor Gericht den Rücken. Die US-Behörde, die mit dem Justizministerium zusammenarbeitet, hatte Unterlagen bei Gericht eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Die Einreichung unterstützt das Berufungsverfahren von Bayer vor dem Bundesgericht gegen ein 25-Millionen-Dollar-Urteil im Fall eines kalifornischen Mannes, der Roundup die Schuld an seinem Non-Hodgkin-Lymphom gab, einem von zehntausend ähnlichen gelagerten Fällen. Die Anwälte der Regierungsbehörde argumentierten, das Urteil müsse aufgehoben werden, weil es für Bayer illegal gewesen wäre, Warnungen vor einem Krebsrisikos auf Roundup-Etiketten zu drucken. Sie sagten, der Kongress habe der EPA die alleinige Autorität über Sicherheitsetiketten auf chemischen Produkten gegeben. Die Umweltschutzbehörde wiederum hätte keine Krebswarnung für Roundup vorgeschrieben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,6% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.227,25 +0,05% Nikkei-225 23.821,11 +0,02% Hang-Seng-Index 27.841,67 -0,11% Kospi 2.203,71 -0,02% Shanghai-Composite 2.969,42 -1,18% S&P/ASX 200 6.785,10 -0,46%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zu Beginn einer vielerorts feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen, trotz positiver Vorgaben aus den USA. Händler berichten von dünnen Umsätzen vor den Feiertagen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel. An der Wall Street hatten die Aktienkurse am Freitag zwar neue Rekordniveaus erreicht, doch deutlich unter ihren Tageshochs geschlossen.

Unter den Einzelwerten gewinnen China Southern in Hongkong 0,8 Prozent, nachdem Daiwa Capital die Aktien der Fluggesellschaft auf Buy von Hold hochgestuft hat. Daiwa hat auch China Eastern auf Buy hochgestuft, deren Aktien fallen jedoch um 0,7 Prozent. In Neuseeland befeuerte Übernahmefantasie die Aktien von Seniorenwohnanlagen, nachdem Metlifecare mitgeteilt hatte, ein Übernahmeangebot erhalten zu haben. Die Metlifecare-Aktie war zwar vom Handel ausgesetzt, doch sprangen Summerset um 4,4 Prozent, Arvida um 4,1 Prozent und Oceania Healthcare um 5,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Sehr ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Freitag. So reagierten Johnson & Johnson (J&J) nicht auf zwei Zukäufe, die der Pharmahersteller am Freitag nach Börsenschluss vermeldete. Der Konzern kauft zum einen das bislang in Privatbesitz befindliche Biotech-Unternehmen Taris Biomedical. Ferner übernimmt Johnson & Johnson die restlichen Anteile an Verb Surgical, einem Robotikunternehmen mit Schwerpunkt digitale Chirurgie. Einzelheiten zu den beiden Übernahmen wurden nicht genannt. Johnson & Johnson notierten unverändert.

Auch die Aktien von Performance Food zeigten sich unbewegt. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat dem Kauf von Reinhart Foodservice durch Performance Food zugestimmt. Die Übernahme für 2 Milliarden US-Dollar hatte Performance Food schon im Juli angekündigt; sie dürfte nun zum 30. Dezember abgeschlossen werden.

Spirit Aerosystems erholten sich um 1,2 Prozent, nachdem sie im regulären Geschäft um 1 Prozent gefallen waren. Der Boeing-Zulieferer leidet unter den Problemen des Flugzeugbauers mit dem 737 Max, der nach zwei Abstürzen seit Monaten am Boden bleiben muss. Boeing wird deshalb die Produktion dieses Flugzeugtyps ab Januar unterbrechen. Die Ratingagentur Moody's prüft wegen des voraussichtlich wegbrechenden Umsatzes eine Abstufung der Bonitätsnote von Spirit Aerosystems.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.455,09 0,28 78,13 21,98 S&P-500 3.221,23 0,49 15,86 28,50 Nasdaq-Comp. 8.924,96 0,42 37,74 34,51 Nasdaq-100 8.678,49 0,43 37,20 37,10 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 2,8 Mrd 972 Mio Gewinner 1.738 1.751 Verlierer 1.209 1.176 Unverändert 88 103

Etwas fester - Die US-Börsen setzten ihre Rekordjagd am Freitag fort, was aber vor allem dem großen Verfall geschuldet war. Alle wichtigen Indizes erreichten kurz nach Handelsbeginn neue Allzeithochs, reduzierten ihre Gewinne aber rasch wieder. Solide Konjunkturdaten verpufften. Das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals in dritter Lesung lag im Rahmen der Erwartungen, ebenso die persönlichen Ausgaben der US-Bürger im November. Die persönlichen Einkommen im vergangenen Monat und der Uni-Michigan-Index für Dezember fielen etwas höher aus als erwartet. Bei den Einzelwerten verloren Nike trotz guter Geschäftszahlen 1,2 Prozent. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie ein Rekordhoch erreicht hatte. Schwächster Wert im Dow war die schwergewichtete Boeing-Aktie mit einem Minus von 1,6. Hier belastete der fehlgeschlagene Testflug einer Raumkapsel, die Boeing für bemannte Raummissionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelt hat. Merck & Co profitierten mit einem Plus von 1,8 Prozent von der FDA-Zulassung des Ebola-Impfstoffs Ervebo. von Blackberry legten um 12,4 Prozent zu. Das Unternehmen ist im dritten Geschäftsquartal zwar wegen einer Verdoppelung der operativen Kosten in die Verlustzone gerutscht, bereinigt und mit dem Umsatz übertraf es jedoch die Erwartungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 0,0 1,62 41,7 5 Jahre 1,73 -0,1 1,73 -19,6 7 Jahre 1,85 -0,5 1,85 -40,1 10 Jahre 1,92 -0,3 1,92 -52,6 30 Jahre 2,34 -1,4 2,36 -72,6

Die neuerliche Rekordjagd an den Aktienmärkten und die wiedererwachte Risikobereitschaft der Anleger dämpften das Interesse an den als sicherer Hafen geltenden US-Anleihen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:37 % YTD EUR/USD 1,1086 +0,1% 1,1078 1,1128 -3,3% EUR/JPY 121,28 +0,0% 121,26 121,93 -3,5% EUR/GBP 0,8513 -0,1% 0,8523 0,8485 -5,4% GBP/USD 1,3022 +0,2% 1,2998 1,3116 +2,2% USD/JPY 109,41 -0,0% 109,46 109,58 -0,3% USD/KRW 1159,39 -0,3% 1159,39 1163,92 +4,0% USD/CNY 7,0122 +0,1% 7,0068 7,0036 +1,9% USD/CNH 7,0083 +0,1% 7,0004 6,9983 +2,0% USD/HKD 7,7893 -0,1% 7,7984 7,7914 -0,6% AUD/USD 0,6907 +0,2% 0,6893 0,6882 -2,0% NZD/USD 0,6606 +0,1% 0,6599 0,6592 -1,6% Bitcoin BTC/USD 7.483,01 +1,1% 7.402,76 7.117,51 +101,2%

Der Euro geriet am Freitagmittag (MEZ) plötzlich auf breiter Front unter Druck. Im späten US-Handel notierte er mit rund 1,1075 Dollar in der Nähe des Tagestiefs. Kursbewegende Nachrichten gibt es keine, wie aus dem Handel zu hören war. Die Bewegung wurde Stop-Orders unter den letzten Tiefs sowie einem wenig liquiden Handel kurz vor Weihnachten zugeschrieben. Zugleich werde der Dollar gestützt von der Erwartung, dass die US-Zinsen im kommenden Jahr stabil blieben.

Das Pfund erhielt vorübergehend einen positiven Impuls kommt von der überraschenden Aufwärtsrevision des britischen BIP. Die Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag von Premierminister Boris Johnson bewegte das Pfund dagegen kaum. Aufgrund der komfortablen Mehrheit der Regierung war eine solche Entscheidung erwartet worden. Letztlich zeigte sich die britische Währung wenig verändert bei etwa 1,3010 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 23, 2019 01:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.