ams verkauft die Design-Aktivitäten und Vermögenswerte für MEMS-Mikrofonschnittstellen an seinen Kunden Knowles Corporation. Knowles ist ein in New York gelisteter globaler Anbieter von Lösungen für Mikroakustik, Audioverarbeitung und Präzisionskomponenten. ams führt seinen strategischen Fokus auf Sensorlösungen weiter und wird angesichts bedeutender künftiger Geschäftsmöglichkeiten im Bereich optischer Technologien seine Designaktivitäten für ASIC-Hochleistungsschnittstellen für MEMS-Mikrofone veräußern, teilt ams mit. Der Geschäftsbereich arbeitet bereits lange Jahre eng mit Knowles zusammen und entwickelt maßgeschneiderte Audiosensor-Schnittstellen. Die Transaktion beinhaltet die Übertragung eines hochrespektierten ASIC- Designteams, verwandter geistiger ...

