Mit dem großen Verfall am Freitag erreichten die Aktienmärkte der USA erneut neue Allzeithochs. Man wähnt sich weiter in einem "goldilocks-Szenario": die Fed werde die Zinsen lange unverändert lassen, der Handelskrieg sei mit dem bald unterschriebenen Phase 1 Deal so gut wie beendet, die Konjunktur werde sich deutlich erholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...