Die Allianz gehört zu den größten Versicherungen der Welt und erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Euro. Trotz der Größe schafft es das Unternehmen jedes Jahr seit 2015 den Gewinn um durchschnittlich 7 % zu steigern (auf 7,7 Milliarden Euro im Jahre 2018). Im selben Zeitraum wurde eine jährliche Dividendenrendite von 4,6 % ausgewiesen. Dass das zu Zeiten einer verstärkten Digitalisierung und aufkeimenden FinTechs so bleibt, will der seit 2015 wirkende CEO Oliver Bäte gewährleisten. Seit seinem Antritt versucht er den Konzern kundenzentrierter, digitaler, schlanker und damit noch profitabler machen. Diese Schritte plus Zukäufe in Südamerika sollten die Allianz weiter auf Wachstumskurs halten.

Zum Chart

Der Langfristchart seit der Finanzkrise ist aufwärts gerichteten. Eine Ausnahme gibt es jedoch ...

