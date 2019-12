Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar wenig verändert tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1083 Dollar nach 1,1097 USD beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1078 Dollar notiert.Marktteilnehmer rechnen vor den Weihnachtsfeiertagen mit einem ruhigen Handel, da viele Akteure ihre Bücher für heuer bereits geschlossen haben. Die geringere ...

