FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf in seinem charttechnisch neutralen Bereich. Der große Verfalltermin am Freitag der Vorwoche lieferte keinen großen Impuls, sondern wirkte sich allenfalls leicht unterstützend aus. Ohne Störfeuer von politischer Seite dürfte der DAX-Future in den kommenden Tagen in seiner Spanne zwischen 13.200 und 13.400 Punkten notieren.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 14,5 auf 13.295,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.325 und das -tief bei 13.286 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.063 Kontrakte.

December 23, 2019 02:59 ET (07:59 GMT)

