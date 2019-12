Der deutsche Leitindex bewegt sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen kaum. Indes steigen Teamviewer und Varta in die zweite Börsenliga auf.

An den Börsen macht sich Feiertagsstimmung breit: Den Dax erwartet ein ruhiger Tag. Zum Start in den letzten Handelstag vor Weihnachten notierte er nahezu unverändert bei 13.317 Punkten. Die Performance des Indizes ist allgemein gerade sehr gut. Seit Jahresbeginn verzeichnet er einen Kursanstieg von knapp 26 Prozent. Der Leitindex tastet sich näher an sein Jahreshoch von rund 13.426 Zählern heran, und auch das Allzeithoch von 13.596 Punkten ist in greifbarer Nähe.

Wegen der handelsfreien Tage über Weihnachten sind größere Kurssprünge aber eher nicht zu erwarten. Auch zum Wochenbeginn stehen nur wenige marktrelevante Themen auf der Agenda. Interessant sind für deutsche Anleger aber die Index-Änderungen, die heute wirksam werden.

Der Softwarehersteller Teamviewer und der Batteriekonzern Varta steigen in den MDax für mittelgroße Unternehmen ein, gleichzeitig werden sie in den technologiebasierten TecDax aufgenommen. Vor allem Teamviewer ist bei Analysten sehr beliebt. Ihr Urteil fällt einhellig aus: Sie raten zum Kauf. Die MDax-Aufsteiger verdrängen damit den Internetdienstanbieter 1&1 sowie den Brillenfachhändler Fielmann aus der zweiten Börsenliga.

Für Fielmann und 1&1 geht es nun in den SDax für kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...