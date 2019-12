Am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen lassen es Anleger ruhig angehen. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag 0,1 Prozent auf 13.304 Punkte. Mit einem Plus von insgesamt gut 26 Prozent seit Anfang Januar steuerte er aber weiter auf den größten Jahresgewinn seit 2012 zu.

