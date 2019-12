Am Tag vor Weihnachten lassen es die Investoren ruhig angehen. Entsprechend zurückhaltend präsentiert sich denn auch der Schweizer Aktienmarkt.Zürich - Am Tag vor Weihnachten lassen es die Investoren ruhig angehen. Entsprechend zurückhaltend präsentiert sich denn auch der Schweizer Aktienmarkt. Viele Investoren hätten sich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, heisst es im Handel. Letztlich seien sie mit einem Jahresgewinn von mehr als einem Viertel beim SMI schon vor Heiligabend belohnt worden. Das deutliche Plus könnte...

