Der Euro hat sich am Montag zu Beginn der Weihnachtswoche kaum von der Stelle bewegt. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1085 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1097 Dollar festgesetzt.

Vor dem Weihnachtsfest stehen nur noch wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Devisenkurse bewegen könnten. Größere Beachtung dürften allenfalls Zahlen zu den Unternehmensinvestitionen aus den USA auf sich ziehen. Ansonsten sieht es nach einem ruhigen Handel aus, zumal sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben. Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen./bgf/jsl/mis

ISIN EU0009652759

AXC0076 2019-12-23/10:16