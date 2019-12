Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BASF anlässlich der Veräußerung des Bauchemie-Geschäfts auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich mit dem angekündigten Verkauf selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/la

