Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten zum Start in die Weihnachtswoche auf der Stelle. Keine guten Nachrichten gibt es für die Aktionäre von Koenig & Bauer: Kurz vor Jahresultimo lieferte das Unternehmen noch eine Gewinnwarnung ab. Auch wenn diese nicht ganz unerwartet kommt, überrascht doch der späte Zeitpunkt wie auch das Ausmaß. Über das Wochenende haben indes die Index-Änderungen innerhalb der DAX-Familie zu neuen Zusammensetzungen von MDAX, TecDAX und SDAX geführt.

Übergeordnet sorgt für leichte Entspannung, dass China Zölle für einige US-Importe gesenkt hat. Gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologiekomponenten werden bei der Einfuhr nach China ab dem 1. Januar mit geringeren Zöllen belegt. Die Staatsführung billigte nun diese Reduzierung der Zölle auf 850 Produkte und setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-1"-Handelsgesprächen mit den USA um. In diesem Umfeld notiert der DAX 3 Punkte höher bei 13.321 Zählern, der Euro-Stoxx-50 notiert knapp im Minus.

Koenig & Bauer von Gewinnwarnung belastet

Die Gewinnwarnung von Koenig & Bauer kommt nicht ganz überraschend. Das Unternehmen hatte bereits mit Bekanntgabe der Quartalszahlen davor gewarnt, dass die Ziele bei einer Nachfrageabschwächung in Gefahr sein könnten. Auch Berenberg hatte vor einem schwierigen Quartal gewarnt. Dennoch verbucht die Aktie mit minus 10 Prozent deftige Verluste, denn die Warnung ist deutlich ausgefallen. 2019 erwartet Koenig & Bauer nur noch einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge zwischen 4 und 4,5 Prozent. Der Konzern hatte bislang für das laufende Jahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent und eine EBIT-Marge von rund 6 Prozent angestrebt.

Für die Bayer-Aktie geht es dagegen um 3 Prozent nach oben, nachdem die US-Umweltschutzbehörde (EPA) dem Chemiekonzern den Rücken gestärkt hat. Die Behörde hat bei Gericht Unterlagen eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Mit der Unterstützung der EPA dürfte die Chancen auf einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern steigen, der letztlich auch günstiger für den deutschen Chemiekonzern ausfallen sollte. Ein Händler spricht von einer positiven Entwicklung und stellt sich auf steigende Kurse in der Bayer-Aktie ein.

Leicht stützend für das BASF-Sentiment wirkt sich der Verkauf des Bauchemiegeschäfts an Lone Star aus, für die Aktie geht es um 0,3 Prozent nach oben. Der Verkauf per se ist keine Überraschung: BASF und Lone Star befanden sich schon seit geraumer Zeit in Verhandlungen. Aber nicht nur ist das Thema damit abgeschlossen, der vereinbarte Kaufpreis von 3,17 Milliarden Euro liegt sogar leicht über der Marktschätzung von rund 3 Milliarden Euro. BASF hatte das Geschäft 2006 für 2,7 Milliarden Euro von der damaligen Degussa erworben.

Bei der Lufthansa drohen nach den Feiertagen neue Streiks des Kabinenpersonals, nachdem die Gewerkschaft Ufo die Schlichtung für gescheitert erklärt hat. Die Titel verlieren als DAX-Schlusslicht 1,0 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.773,73 -0,07 -2,83 25,73 Stoxx-50 3.425,38 -0,19 -6,35 24,11 DAX 13.327,95 0,07 9,05 26,22 MDAX 28.473,93 0,12 32,95 31,90 TecDAX 3.053,83 0,10 3,12 24,64 SDAX 12.420,77 0,28 35,08 30,62 FTSE 7.565,87 -0,22 -16,61 12,70 CAC 6.015,05 -0,11 -6,48 27,15 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 -0,01 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,90 -0,02 -0,78 DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:27h Fr., 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1086 +0,08% 1,1083 1,1084 -3,3% EUR/JPY 121,25 -0,01% 121,24 121,35 -3,6% EUR/CHF 1,0874 -0,07% 1,0875 1,0887 -3,4% EUR/GBP 0,8512 -0,13% 0,8521 0,8496 -5,4% USD/JPY 109,37 -0,08% 109,40 109,48 -0,3% GBP/USD 1,3024 +0,20% 1,3007 1,3046 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,0081 +0,11% 7,0078 7,0001 +2,0% Bitcoin BTC/USD 7.521,26 +1,60% 7.491,76 7.148,76 +102,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,21 60,44 -0,4% -0,23 +23,8% Brent/ICE 65,88 66,14 -0,4% -0,26 +19,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.484,48 1.478,36 +0,4% +6,13 +15,7% Silber (Spot) 17,37 17,20 +1,0% +0,17 +12,1% Platin (Spot) 922,65 914,40 +0,9% +8,25 +15,8% Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,1% -0,00 +5,6% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2019 03:46 ET (08:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.