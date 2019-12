ArcelorMittal verkauft die Hälfte seines Schifffahrtsgeschäfts an DryLog, mit dem ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet wird. So will der Konzern Schulden abbauen.

Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal treibt seinen Schuldenabbau mit dem Teilverkauf seiner Schifffahrtsaktivitäten voran. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...