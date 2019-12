Dr. Markus Braun, Chef der Wirecard AG (WKN: 747206), hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet - mit durchaus interessanten Worten für nächstes Jahr.

So schrieb Braun, er sehe 2020 "mit großem Optimismus entgegen". Zugleich dankte er allen Wirecard-Angestellten und sendete Weihnachtsgrüße.

I am looking forward to 2020 with great optimism. I thank all of our employees for a tremendous job in 2019, and wish everyone a wonderful Christmas time.

- Markus Braun (@_MarkusBraun) December 22, 2019

Markus Braun hatte bereits im November auf Twitter von einem "tollen Weihnachten" und einem "hervorragenden 2020" gesprochen.

Dass Braun, der nicht oft twittert, seine Worte wiederholt, dürfte ...

