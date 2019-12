Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die Weihnachtswoche starten. Für leichte Entspannung sorgt, dass China die Importzölle auf insgesamt 850 Produkte gesenkt hat, darunter gefrorenes Schweinefleisch, Medizin und einige Hochtechnologiekomponenten. Dagegen sorgen die jüngsten Entwicklungen in Nordkorea für leichte Sorgenfalten. Machthaber Kim Jong Un hat eine Parteisitzung einberufen, um über den Ausbau der militärischen Kapazitäten zu beraten.

Insgesamt dürften die Umsätze jedoch recht niedrig bleiben, da sich viele Teilnehmer bereits in den Weihnachtsferien befänden, heißt es. Ob vor diesem Hintergrund die anstehenden US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen, bleibt abzuwarten. So werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für den November sowie die Neubauverkäufe, ebenfalls für November, veröffentlicht. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent.

Auch auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage überschaubar. Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat am Freitag nach Börsenschluss zwei Zukäufe bekannt gegeben. Der Konzern kauft zum einen das bislang in Privatbesitz befindliche Biotechnologie-Unternehmen Taris Biomedical. Dieses stellt Dosierungssysteme her, die bei der Behandlung von Blasenkrebs zum Einsatz kommen. Ferner übernimmt Johnson & Johnson die restlichen Anteile an Verb Surgical, einem Robotikunternehmen mit Schwerpunkt digitale Chirurgie. Einzelheiten zu den beiden Übernahmen wurden nicht genannt. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, zeigte sich nach der Schlussglocke am Freitag wenig bewegt.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat sich außerhalb der USA die Nutzungsrechte an einem künftigen Medikament gegen Muskeldystrophie des Typs Duchenne gesichert. Der Entwickler des Mittels, die Sarepta Therapeutics Inc, erhält dafür vorab 750 Millionen US-Dollar in bar und 400 Millionen Dollar in Aktien. Bei einem Erfolg des noch in der Entwicklung befindlichen Medikaments sollen zusätzlich Meilenstein-Zahlungen und Umsatzbeteiligungen fließen, so Roche. Die Sarepta-Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

