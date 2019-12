Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone notierte am späten Montagvormittag 0,10 Prozent tiefer bei 3772,81 Punkten.Paris - Kaum verändert und ohne klare Richtung haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte zum Auftakt der Weihnachtswoche präsentiert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am späten Montagvormittag 0,10 Prozent tiefer bei 3772,81 Punkten. In Paris ging es im Cac 40 um 0,03 Prozent auf 6023,09 Punkte aufwärts. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,42 Prozent auf 7614,09 Punkte zu.

