Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft ist in den letzten Quartalen in einem moderaten Tempo gewachsen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.In diesem Jahr werde die Expansionsrate voraussichtlich 2,2% erreichen, gefolgt von einer Wachstumsrate von 1,0% im Jahr 2020. Der Marktkonsens sei optimistischer und rechne mit einer Wachstumsrate von 1,8% im Jahr 2020. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden erwarten, dass geringere Investitionen im Nicht-Wohnungsbau und nachlassendes Wachstum des privaten Konsums in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zu einer weiteren Verlangsamung führen würden. Die Verlangsamung, die Mitte 2018 begann, ist aus unserer Sicht die Manifestation einer normalen fortgeschrittenen Konjunkturzyklus mit hoher Kapazitätsauslastung insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, die zu Fachkräftemangel und höheren Löhnen führt, die die Gewinnmargen unter Druck setzen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...