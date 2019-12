Jedes Jahr vor Weihnachten bringen Aldi & Co die großen Namen ins Regal. So gibt es auch dieser Tage Champagner zu einem verdächtig niedrigen Preis. Was hinter dem Aldi-Schampus steckt.

Um die Faszination von Champagner zu verstehen, muss man in die Keller im Nordosten Frankreichs hinabsteigen. Hier, in der streng abgegrenzten Champagner-Region, lagern Millionen von Flaschen. Mindestens 15 Monate müssen sie reifen, um anschließend als Champagner verkauft werden zu dürfen.

Der Reiz des prickelnden Getränks ist ungebrochen. Insgesamt 55 Millionen Flaschen wurden im vergangenen Jahr hervorgeholt und verkauft. Das meiste davon wird in Frankreich selbst getrunken, doch Deutschland ist nach Großbritannien der zweitwichtigste Auslandsmarkt: Zwölf Millionen Flaschen gehen jedes Jahr nach Deutschland. Champagner gilt begehrtes Statusobjekt. Gerade die Namen der großen Häuser lassen die Ohren der Fans von Luxus und Glamour klingeln: Moët & Chandon, Pommery, Bollinger oder der bekannte Veuve Cliquot.

So erscheint der Name "Veuve Monsigny" wie eine Anlehnung an den berühmten Markenchampagner. Allerdings steht Veuve Monsigny in einem Umfeld, das das Gegenteil von Dekadenz und teurer Produkte ist. Denn Veuve Monsigny ist der Name des Aldi-Champagners.

Eine Flasche kostet 9,99 Euro und damit ein Vielfaches weniger als der Durchschnittspreis des prickelnden Getränks. Normalerweise muss man zwischen 25 und 50 Euro investieren, um eine Flasche Champagner zu bekommen. Aldi ist nicht der einzige Discounter, der das weltberühmte Edelgetränk ins Sortiment geholt hat. Lidl hat bietet seinen Hauschampagner Comte de Brismand für 12,99 Euro an, bei Penny heißt der Champagner zum gleichen Preis Comtesse Marie Louise.

Und so sitzen viele Weinfans ratlos vor den Prospekten der Discounter. Der eigentlich so hochwertige, teure Wein für ein Viertel der üblichen Preise scheint vielen verdächtig. Andere wiederum befürchten das Gegenteil - und verdächtigen den durchschnittlichen Champagnerpreis als überteuert.

"Champagner für unter zehn Euro ist ein absoluter Kampfpreis. Da verdient weder Aldi noch der Lieferant etwas. Das dient vor allem dazu, die Kunden in den Laden zu locken", sagt Hermann Pilz. Er leitet das Fachmagazin "Weinwirtschaft", das sich mit wirtschaftlichen ...

