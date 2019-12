Nach monatelanger Seitwärtsrange (wir hatten berichtet) gelang es der Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in der abgelaufenen Handelswoche endlich nach oben auszubrechen (siehe Chart). Diese Tendenz setzt sich auch am heutigen Montag fort: Der Kurs kann weiter zulegen und so notiert der Sportartikelhersteller zur Mittagsstunde aktuell bei 293,60 Euro. Durch den Ausbruch aus dem Trendkanal lässt sich aufgrund der Kanalhöhe ein neues Kursziel berechnen ...

