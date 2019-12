Nass Valley Gateway LTD (NVG) beauftragt Gil Ventures mit dem digitalem Marketing für eine Produkteinführung im 1. Quartal 2020 DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung Nass Valley Gateway LTD (NVG) beauftragt Gil Ventures mit dem digitalem Marketing für eine Produkteinführung im 1. Quartal 2020 23.12.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nass Valley Gateway LTD (NVG) beauftragt Gil Ventures mit dem digitalem Marketing für eine Produkteinführung im 1. Quartal 2020 Vancouver, BC über NEWMEDIAWIRE -- Die Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN"), (OTC Pink: "NSVGF") und (Frankfurt: "3NVN") freut sich ankündigen zu dürfen, dass sie einen Vertrag mit dem Komplettanbieter Gil Ventures, einer Agentur für digitales Marketing, schließen konnte. Möglich wurde dies durch die Fusion der NVG mit der Firma Advanced Bioceuticals Limited, die sich auf die Kultivierung, Gewinnung und den Verkauf von biologisch angebauten, nicht gentechnisch veränderten CBD-Produkten auf Hanfbasis mit einem THC-Gehalt von null spezialisiert hat. Gil Ventures wird eine klare und schlüssige digitale Strategie gestalten, die den zentralen Werten der NVG umfassend Rechnung trägt. Die Firma hat im CBD-Bereich bereits große Erfolge gefeiert, generiert im Online-Vertrieb Umsätze von 11 Mio. USD, darunter 28 Millionen Seitenaufrufe mit Absprungraten von gerade mal 4 %. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nass Valley für die anstehende Einführung der Produktlinie Nass Valley Gardens. Unsere Agentur hat sich auf Unternehmen spezialisiert, die Hanfprodukte anbieten. So haben wir angefangen von Start-ups bis hin zu etablierten, börsennotierten Unternehmen bereits viele Firmen unterstützt. Dazu gehören auch einige, die von dem weltbekannten Investor und Eigentümer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, geführt werden, der gleichzeitig auch einer der Stars bei Shark Tank ist," erklärte Brandon Gil, der Gründer von Gil Ventures. Gil Ventures wird die Zielinhalte über eine kommerziell optimierte Website und die sozialen Medien bewerben. Dazu kommen eine Optimierung von Suchmaschinen und das sogenannte Affiliate-Marketing bzw. ein Marketing über Influencer sowie E-Mail-Kampagnen und dritte Plattformen. Solche Strategien haben bei ehemaligen Kunden zu Absatzzahlen in Höhe von 6 Mio. USD geführt, die Online-Stichwörter von 20 auf 3.000 angehoben und damit Umsatzsprünge von 248 % hervorgerufen. Bei einer weiteren erfolgreichen Markteinführung für ein E-Zigaretten-Unternehmen, das nicht genannt werden möchte, erreichte die Agentur durch 35 neue Stichwörter eine Platzierung des Unternehmens unter den Top 3 in Google (erste Seite) und eine Konversionsrate von 4,5 %. "Gil Ventures wird die Produkteinführung von NVG dadurch unterstützen, dass sie Millionen potenzieller Kunden weltweit anspricht und uns bei der Umsetzung unserer Mission hilft. Die NVG möchte ihren Kunden CBD-Produkte höchster Qualität liefern, damit sie ihre persönlichen Wellness-Ergebnisse erreichen. Das alles wird Nass Valley Gateway zum führenden Hersteller und Lieferant von CBD-Produkten weltweit machen," sagte Gavin Collier, CEO von Nass Valley Gateway. Der Vertrag von Gil Ventures mit der Nass Valley Gateway Ltd. ist monatlich kündbar, d. h. beide Parteien können ihn mit einer Frist von 30 Tagen beenden. Die Marke Nass Valley Gardens ist die erste der Nass Valley Gateway im CBD-Produktbereich und wird Anfang des 1. Quartals 2020 eingeführt. Danach sollen die beiden nächsten CBD-Marken DermaPharm (Markteinführung im 2. Quartal) und Duchess (Ende des 3. Quartals) folgen und im Jahr 2020 für einen Umsatzschub sorgen. Dank der Ressourcen und geplanten Marketingkanäle der Agentur werden die Marken von Nass Valley Gateway einzigartig platziert. Zu diesen Ressourcen gehören neben einer umfangreichen, firmeneigenen Datenbank und einem Call-Center mit über 200 Agenten für Direct-Response-Kampagnen und Kundendienst auch ein Affiliate-Marketing-Programm, das über ein landesweites Netzwerk umgesetzt wird, sowie verifizierte digitale Leads, Unterstützung durch Celebrities und Markeninszenierungen auf Veranstaltungen bzw. in großen Einzelhandelszentren. ÜBER DIE GIL VENTURES AGENCY Die Agentur Gil Ventures mit Sitz in Miami, Florida, USA, ist ein Komplettanbieter für digitales Marketing und hat sich auf die Entwicklung digitaler Marketingstrategien für CBD-/Hanfunternehmen spezialisiert. Zu ihren 33 Mitarbeitern gehören Web-Entwickler, SEM- und SEO-Techniker, Autoren, Spezialisten für soziale Medien und E-Mails, Fachleute im Bereich eCommerce und Kundenbetreuer. Neben vielen anderen Dienstleistungen hilft Gil Ventures ihren Kunden beim Ausbau ihrer digitalen Präsenz, generiert bzw. gewinnt neue Leads und strafft oder automatisiert den Online-Geschäftsbetrieb der Kunden. Mit Gil Ventures erreichen die Teams der Kunden, die im Bereich digitales Marketing tätig sind, reale Werte, Innovationen und ROI. Weitere Informationen zu Gil Ventures erhalten Sie unter: http://gilventuresllc.com. ÜBER DIE NASS VALLEY GATEWAY LTD. Nass Valley Gateway (CSE: "NVG.CN"), (OTC Pink: "NSVGF") und (Frankfurt: "3NVN") Die Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist an der CSE im Bereich Life Sciences notiert. Ende 2018 stimmte die Nass Valley Gateway für eine Fusion mit der Firma Advanced Bioceuticals Limited, einem Unternehmen mit Sitz in New Jersey, USA, das sich auf den Anbau, die Gewinnung und den Verkauf von biologisch angebauten, nicht gentechnisch veränderten CBD-Produkten auf Hanfbasis mit einem THC-Gehalt von null spezialisiert hat. Der Vertrieb der CBD-Produkte von NVG wird Anfang des 1. Quartals 2020 unter dem Markennamen "Nass Valley Gardens" beginnen und soll über den Einzel- und Großhandel, Direct-Response-Kampagnen und digitale Vertriebskanäle umgesetzt werden. Zielmärkte für die Produkte von Nass Valley Gateway sind Schmerzlinderung, Dermatologie, Anti-Aging und Kosmetik. Wir beachten die Safe-Harbor-Bestimmungen. Die CSE bzw. ihr Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen daher keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Korrektheit. Firma: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z4 Vancouver Kanada Tel.: +1 (949) 705-8021 E-Mail: info@nassvalleygateway.net Internet: www.nassvalleygateway.com Investor Relations Resources Unlimited LLC. Gehandelt: im Freiverkehr der Börsen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Toronto
ISIN: CA6315202029
WKN: A1JVHM