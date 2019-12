Das Unternehmen "Taxi Norman" hat in Düsseldorf zwei Tesla Model S in Betrieb genommen. Sie sind aber nur der Anfang: 50 Tesla Model 3 sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Bis zum Jahr 2023 will der Betreiber komplett auf E-Taxis umsteigen. Seit Freitag sind die nach eigenen Angaben ersten rein elektrischen Taxis der Landeshauptstadt auf den Straßen unterwegs. Die Beschaffung der Stromer soll ...

